00.06 Java Blog Buch to Go (HTML)

Das Java Blog Buch existiert nun bereits seit August 2008. Nach (normalen) anfänglichen Schwierigkeiten wird das Angebot jetzt immer besser angenommen und häufiger genutzt. Als kleines Dankeschön für unsere treuen und neuen Leser wird es ab sofort eine Offline-Version vom Java Blog Buch geben. Diese steht im HTML-Format und als ZIP gepackt zum Download bereit.

Bitte beachten Sie, dass die Offline-Version automatisch generiert wird und die Kapitel dabei geringfügig (ebenfalls automatisiert) angepasst werden. Deshalb ist es unter Umständen möglich, dass sich Fehler technischer oder inhaltlicher Natur in die Offline-Version einschleichen. Auch wird die Offline-Version nicht in regelmäßigen Abständen aktualisiert, so dass es zu Unterschieden zwischen der Online- und der Offline-Version kommen kann. Auf der Startseite und hier werden Sie aber immer über das Datum der letzten Aktualisierung der Offline-Version informiert.

Sollte Ihnen also ein Fehler in der Offline-Version auffallen, so teilen Sie uns diesen bitte in Form eines Kommentars auf dieser Seite oder per Mail mit. Danke!

Download V20091225 (915 KB)