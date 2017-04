00.05 Form dieses Buches

Um Ihnen das Lesen und Verstehen in diesem Buch zu erleichtern, unterliegen selbstverständlich alle Kapitel der selben Formatierung. Dadurch können Sie auf einen Blick erkennen, worum es sich handelt – Java-Code, Konsolenausgaben, Klassen, … Diese Style-Richtlinien können Sie aus diesem Kapitel entnehmen.

Separierter Java-Code mit Syntax-Highlighting:

public class Test { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hallo Welt!"); } }

Code, Klassen und Schlüsselwörter jeglicher Art im Fließtext:

… Mit dem Aufruf string.length() können Sie die Länge des Strings ausgeben.

Wichtige Klassen:

Der String ist eine sehr wichtige Klasse.

Sonstige, wichtige Textpassagen:

… Es ist sehr wichtig zu wissen …

Zwischenüberschriften:

Installation von Eclipse

Konsolenausgaben und Fehlermeldungen:

Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException: For input string: "A" at java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:63) at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:481) at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:531) at RuntimeFehler.main(RuntimeFehler.java:3)

Benutzereingaben:

… Geben Sie anschließend java -version in der Eingabeaufforderung ein, um …

Weiterführende Informationen sowie Zusatzerklärungen:

Unter Windows XP öffnen Sie die Eingabeaufforderung wie folgt …

Links zu noch nicht veröffentlichten Kapiteln:

Diese werden mit einem leeren (#) Link hinterlegt, und in gesonderter Farbe markiert (siehe Kapitel 99. Das Ende der Welt).

Bitte beachten Sie, dass sich die Darstellung der Kapitel von Browser zu Browser unterscheiden kann, und die unterschiedlichen Formatierungen in manchen Browsern identisch ist/erscheint. Wir bitten um Ihr Verständnis!