00.03 Wunschkonzert

Das Leben ist kein Wunschkonzert – aber man kann es ja mal versuchen! Wenn Sie also gerne ein Kapitel über ein bestimmtes Java-Thema hätten, dann teilen Sie uns einfach ihren Wunsch mit. Dies können Sie hier in Form eines Kommentars erledigen, oder nehmen Sie zu uns Kontakt per E-Mail auf. Wir können natürlich nicht versprechen, dass wir Ihr Thema hier behandeln werden. Aber wir versuchen größtenteils Ihren Wünschen nachzugehen. Bitte berücksichtigen Sie, dass dieser Blog unentgeltlich und in unserer Freizeit geschrieben wird. Deshalb kann es zu längeren Bearbeitungszeiten kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.