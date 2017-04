00.04.01 Stefan Kiesel

Mein Name ist Stefan Kiesel und ich komme aus einem 10.000 Seelen-Dorf in Unterfranken. Meine Motivation, bei diesem Blog mitzuarbeiten, ist einfach zu erklären: Ich habe selbst sehr viel in einer großen Community lernen können und weiß, wie wichtig es ist, auf ein aktuelles und umfangreiches Nachschlagewerk für die unterschiedlichsten Themen zurückgreifen zu können. Ein Buch als Blog vereint beide Kriterien und ist somit optimal zum Wissenstransfer geeignet. Außerdem lernt man selbst bekanntlich nie aus. Deshalb sehe ich das Java Blog Buch auch als ideale Möglichkeit sich selbst in neue Themengebiete einzuarbeiten bzw. das eigene Wissen zu vertiefen.

Beruflich bin ich in der IT-Branche tätig und beschäftige mich seit 2004 u. a. mit der Java-Programmierung in den unterschiedlichsten Themengebieten. Nebenberuflich studiere ich an der Fernuniversität in Hagen Informatik. Wer Interesse hat, kann auch gerne über mein Xing-Profil zu mir Kontakt aufnehmen.

Grüße …