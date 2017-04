00.04.02 Sebastian Würkner

Mein Name ist Sebastian Würkner und ich komme aus dem Großraum München. Geboren wurde ich 1982 in Mittweida / Sachsen. Nach meinem Studium der Wirtschaftsinformatik bin ich aus beruflichen Gründen nach München gegangen. Mit der Programmierung im Allgemeinen beschäftige ich mich schon seit 1995. Begonnen hat damals alles mit Turbo Pascal und ASM. Weiter ging es dann über Delphi und C/C++ bis hin zu Java, womit ich nun seit 2001 fast ausschließlich arbeite. Meine Interessen liegen bei Code-Optimierung, Testen, Interpreterbau und Eclipse-RCP. Wenn ich einmal nicht am Rechner sitze, verbringe ich meine freie Zeit mit Angeln oder dem Brettspiel GO.